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Kırıkkale'de su baskınlarına karşı altyapı güçlendiriliyor

Kırıkkale'de su baskınlarına karşı altyapı güçlendiriliyor
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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sağanak yağışlar sonrası yaşanan bahçe ve su baskınlarını önlemek amacıyla ek yağmur suyu hattı döşeme çalışması başlatıldığını bildirdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sağanak yağışlar sonrası yaşanan bahçe ve su baskınlarını önlemek amacıyla ek yağmur suyu hattı döşeme çalışması başlatıldığını bildirdi.

Belediye Başkanı Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Bu kapsamda Fatih Mahallesi'nde yoğun yağış sonrası yaşanan bahçe ve su baskınlarını önlemek amacıyla güçlendirme çalışması başlatıldığını belirten Önal, mevcut hatta ek olarak 500'lük yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Önal, altyapının görünmeyen bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Her yağmurda çileye dönüşen su baskınlarını kalıcı çözümlerle geride bırakıyor, Fatih Mahallemizi daha güçlü bir altyapıya kavuşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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