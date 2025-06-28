Kırıkkale'de Sopa Darbesiyle Ölüm: 3 Şüpheli Gözaltında

Kırıkkale'de Sopa Darbesiyle Ölüm: 3 Şüpheli Gözaltında
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Kırıkkale'de alkol aldıkları sırada çıkan kavgada başına sopa ile darbe alan Ali Osman Topuz hayatını kaybetti. Olayla ilgili yalan ihbarda bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de sopa ile darbedilen Ali Osman Topuz (42), başına ve vücuduna aldığı darbelerle hayatını kaybetti. Olayla ilgili 'Kanepeden düştü' diye yalan ihbarda bulunan ve birlikte alkol aldıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Gürler Mahallesi Hüseyin Kahya Pasajı'nın üzerinde bulunan evde meydana geldi. Ali Osman Topuz ile C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) arasında evde alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Topuz, çıkan kavgada başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralandı. Şüpheliler, saat 13.00 sıralarında Topuz'un cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, 'Kanepeden düştü' şeklinde yalan ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, Topuz'un başına ve vücuduna aldığı sopa darbeleriyle yaklaşık 10 saat önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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