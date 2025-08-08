Kırıkkale'de Sivil Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kırıkkale'de sivil polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Edinilen bilgiye göre, K.Ü. idaresindeki 06 BPV 794 plakalı otomobil ile bir vakaya giden sivil polis aracı, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
