Kırıkkale'de garajda silahlı saldırıya uğrayan belediye çalışanı öldü

Karakeçili ilçesinde, husumetli bir belediye çalışanı tarafından tüfekle açılan ateşte ağır yaralanan Celil Yazıcı, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, garajda silahlı saldırıya uğrayan belediye çalışanı hayatını kaybetti.

İddiaya göre, belediyeye ait garajda İ.A, aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'ya tüfekle ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yazıcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karakeçili İlçe Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından hastanede oluşan kalabalık dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Yazıcı'nın Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
