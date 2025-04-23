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Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı

Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 5 Gözaltı
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Kırıkkale'de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Yenimahalle 247. Sokak'ta dün çıkan silahlı kavgada H.M.E'nin tabancayla yaralanmasının ardından yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.G. savcılıktan salıverildi.

Hakimliğe sevk edilen zanlılardan H.D. tutuklanırken, E.Y., Ş.D. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenimahalle 247. Sokak'ta dün H.M.E. ile H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, H.M.E. tabancayla omzundan yaralanmıştı.

Kavgayla ilgili H.D., Ş.D. ve E.Y. ile olayın ardından bir tabanca ve tüfeği sakladıkları belirlenen T.Y. ve M.S.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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