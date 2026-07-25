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Kırıkkale'de şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatı ve araçlarda hasar oluşturdu

Kırıkkale'de şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatı ve araçlarda hasar oluşturdu
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki caminin minaresi yıkıldı, bazı binaların çatıları ile araçlar hasar gördü.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki caminin minaresi yıkıldı, bazı binaların çatıları ile araçlar hasar gördü.

İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Merkezdeki Gündoğdu Camisi ile Cabatobasi köyü camisinin minaresi fırtına nedeniyle devrildi.

Ayrıca ilçedeki bazı binaların çatılarından kopan parçalar ise park halindeki araçlara zarar verdi.

Kaynak: AA
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