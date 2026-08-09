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Kırıkkale'de Saman Yüklü Tır Alevlere Teslim Oldu

Kırıkkale'de Saman Yüklü Tır Alevlere Teslim Oldu
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Kırıkkale'nin Ahılı Mahallesi'nde saman yüklü bir tırda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de saman yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi.

Ahılı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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