Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafik durdu ve bazı iş yerleri ile alt geçitler su altında kaldı.

Kırıkkale'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ikindi vakti başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar da zorluk yaşadı.

Özellikle Cumhuriyet Meydanı ve Millet Bulvarı'nda su birikintileri nedeniyle trafik akışı durdu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Millet Bulvarı'nda bulunan yaya ve araç alt geçitleri ile Yenidoğan Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.

Esnaf, bir süre iş yerlerini temizlemek için çaba harcadı.

Kırıkkale Belediyesi ekipleri de su basan alanlarda çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
