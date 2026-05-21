Kırıkkale'de sağanak etkili oluyor
Kırıkkale'de ikindi vakti başlayan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafik durdu ve bazı araçlar mahsur kaldı.
Bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar da zorluk yaşadı.
Özellikle Cumhuriyet Meydanı ve Millet Bulvarı'nda su birikintileri nedeniyle trafik akışı durdu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen