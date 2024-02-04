Kırıkkale'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu. Sahibi öğrenilemeyen otomobil, Yenişehir Kavşağı yakınlarında park halindeyken yanmaya başladı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Sahibi öğrenilemeyen park halindeki 06 EFV 152 plakalı otomobil, Yenişehir Kavşağı yakınlarında park halinde bulunduğu sırada yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu.