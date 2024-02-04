Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu. Sahibi öğrenilemeyen otomobil, Yenişehir Kavşağı yakınlarında park halindeyken yanmaya başladı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sahibi öğrenilemeyen park halindeki 06 EFV 152 plakalı otomobil, Yenişehir Kavşağı yakınlarında park halinde bulunduğu sırada yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Yenişehir Kırıkkale İtfaiye İtfaiye Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title