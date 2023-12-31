Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Otomobil Su Kanalına Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil su kanalına devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, babası hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'de su kanalına devrilen otomobilde Niyazi Yılmaz (80) hayatını kaybetti, sürücü oğlu Erguncan Yılmaz yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Samsun kara yolu üzerindeki Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Erguncan Yılmaz kontrolündeki 06 DG 661 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yılmaz yaralanırken, babası Niyazi Yılmaz hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale Osmangazi Samsun Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title