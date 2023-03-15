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Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

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Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Yozgat karayolunun 72. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 06 DJ 1152 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Delice Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale Yozgat 3. Sayfa Güncel Haberler

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