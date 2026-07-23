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Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. Hayatını kaybeden Engin K.'nin uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Öcal D. yönetimindeki 71 AK 525 plakalı otomobil ile Engin K'nin kullandığı motosiklet, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Engin K'nin uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik
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