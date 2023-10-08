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Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.