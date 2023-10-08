Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yusuf A. idaresindeki 46 ADZ 823 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 31. kilometresinde, Mehmet T'nin kullandığı 10 DDN 17 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile Esen A. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet T, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.