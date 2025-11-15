Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı
Kırıkkale-Çorum kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
H.D. idaresindeki 66 ACM 737 plakalı otomobil, Kırıkkale- Çorum kara yolu Osmangazi Mahallesi mevkisinde, İ.G'nin kullandığı 06 FP 3509 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 FP 3509 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden H.D. ile araçlardaki Ö.E.D, R.F.D, Y.G, S.G, B.G. ve N.G. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel