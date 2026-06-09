Haberler

Otomobil beyaz eşya dükkanına girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki beyaz eşya dükkanına girdi. Kazada maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, beyaz eşya dükkanına girdi.

Kaza, sabah saatlerinde Zafer Caddesi'nde meydana geldi. H.S. yönetimindeki 59 AFR 994 plakalı otomobil, çöp kovasına çarpıp cadde üzerindeki beyaz eşya dükkanına girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada dükkanda ve otomobilde hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü! Dakikalar içinde tükendi

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu

Beğendiği paylaşım olay oldu
Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt