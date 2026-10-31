Kırıkkale'de operasyonda 16,98 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 16,98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 16,98 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 920 ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA