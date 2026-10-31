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Kırıkkale'de operasyonda 16,98 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

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Kırıkkale'de operasyonda 16,98 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen Narkotik operasyonunda 16,98 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 16,98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 16,98 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 920 ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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