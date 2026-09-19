Kırıkkale'de ölü bulunan 25 yaşındaki kişiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de ölü bulunan 25 yaşındaki kişiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de boş arazide hareketsiz yatan 25 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülen kişiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de 25 yaşındaki bir kişi boş arazide ölü bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 708. Sokak'ta boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin Erkan Düz'e ait olduğu tespit edildi.
Düz'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.