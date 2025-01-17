Üye Girişi
Haberler
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Kırıkkale'de Öğrencilere Karneleri Törenle Verildi

Kırıkkale'de Öğrencilere Karneleri Törenle Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 49 bin öğrenciye yarıyıl tatili dolayısıyla karneleri ve hediyeleri törenle dağıtıldı. Vali Mehmet Makas'ın katılımıyla gerçekleşen törende, birinci sınıf öğrencilerine gelişim raporları da verildi.

Kırıkkale'de yarıyıl tatiline giren 49 bin öğrenciye karneleri törenle verildi.

Evliya Çelebi İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkan Yardımcıları Eda Gökçe Toprak ve Ayşe Özçam ve İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın katıldı.

Vali Makas ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere karne ve hediyelerini takdim etti. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen uygulamayla birinci sınıf öğrencilerine de gelişim raporları verildi.

Karne törenin ardından okulda hizmete giren Bilgi ve Hayal Dünyası Kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Makas, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın'dan bilgi aldı.

Makas, buradaki törenin ardından Vilayetler Hizmetler Birliği Gülümse Anaokulu'nu da ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bahşılı Barbaros İlkokulu'nda da karne töreni düzenlendi.

Törene katılan Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin ve beraberindekiler, öğrencilere karne ve gelişim raporlarını verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Yasemin Şen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Görgü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Yumuşak da törende yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
img

9-0'lık maç sonrası dünyaca ünlü yıldızın kalemini kırdı
img

Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
img

Bakan Şimşek enflasyonda yeni hedefi duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.