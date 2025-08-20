Kırıkkale'de Nitelikli Dolandırıcılık Zanlısı Yakalandı

Kırıkkale'de nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Ö.Ö., saklandığı adreste yakalandı. Emniyet yetkilileri, zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltı kararı bulunan Ö.Ö'nün yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheliyi saklandığı yabancı uyruklu bir kişinin ikametinde gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
