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Kırıkkale'de Nişanlısını Vuran Adam İntihar Etti

Kırıkkale'de Nişanlısını Vuran Adam İntihar Etti
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Kırıkkale'de tartıştığı nişanlısı Esra E.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra çaldığı taksiyle kaçan Bahattin Ünlüer, yakalanacağını anlayınca intihar etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, Ünlüer ise yaşamını yitirdi.

KIRIKKALE'de, tartıştığı nişanlısı Esra E.'yi (37) tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra çaldığı taksi ile olay yerinden kaçan Bahattin Ünlüer, yakalanacağını anlayınca aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi 466. sokakta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Bahattin Ünlüer, evine gittiği nişanlısı Esra E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahattin Ünlüer, üzerinde bulunan tabancayla Esra E.'ye ateş açarak yaraladı. Şüpheli, olay yerinin yakınlarındaki ticari taksiyi çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden kaçan şüphelinin çaldığı taksiyi tespit eden ekipler, aracı takibe aldı. Ünlüer, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Parkı yakınlarında taksiden inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Ünlüer, Nokta Parkı'na geldiğinde nişanlısını yaraladığı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bahattin Ünlüer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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