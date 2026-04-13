Motosiklet gecekondunun bahçesine devrildi; sürücü öldü
Kırıkkale'de 73 yaşındaki Şükrü Tunç'un kontrolünü kaybettiği motosiklet, bir gecekondunun bahçesine devrildi. Olayda sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi 1327'nci Sokak'ta meydana geldi. Şükrü Tunç'un kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki gecekondunun bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Tunç'un cenazesi hastane morguna götürülürken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı