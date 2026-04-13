Kırıkkale'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Kırıkkale'de, 73 yaşındaki Şükrü Tunç'un kullandığı plakasız motosiklet devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şükrü Tunç (73) idaresindeki plakasız motosiklet, Sanayi Mahallesi 1327. Sokak'ta müstakil evin yakınına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tunç'un cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik