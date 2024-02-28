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Kırıkkale'de Mobil Kanser Taraması Başladı

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde mobil kanser tarama aracıyla kanser taraması yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Karakeçili Aile Sağlığı Merkezi bahçesine konuşlandırılan araçta, 30-70 yaş arası kadınlar ile 50-70 yaş arası erkeklerin kanser taraması gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde mobil kanser tarama aracıyla kanseri taraması yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Karakeçili Aile Sağlığı Merkezi bahçesine konuşlandırılan araçta, 30-70 yaş arası kadınlar ile 50-70 yaş arası erkeklerin kanser taraması gerçekleştiriliyor.

Karakeçili Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun Karagöz, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğüyle koordineli şekilde çalışarak mobil kanser tarama aracını ilçeye getirdiklerini söyledi.

Vatandaşların bilgisi olması amacıyla belediyeden anons yaptırdıklarını, aile hekimliklerine kayıtlı bütün kadınların davet edildiğini taramanın 8 Mart'a kadar süreceğini anlatan Karagöz, şöyle konuştu:

"Durumu pozitif olanlar ileri tetkik ve tedavi için Kırıkkale'deki hastanelere yönlendirilecek. Kanserde erken teşhis ve tedavi çok önemli. Bunun için hastalığı erken teşhiste tedavi ve başarı oranı çok yüksek. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirerek duyarlı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü Karakeçili Kırıkkale Sağlık Güncel Haberler

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