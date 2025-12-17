Kırıkkale'de üç servis aracının karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana gelen minibüs kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de 3 işçi servisinin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi tedavi altına alındı.
T.F.K.'nin kullandığı 71 AEG 868 plakalı minibüs, E.B. idaresindeki 06 EVC 767 plakalı minibüs ve S.A. yönetimindeki 71 ADY 152 plakalı minibüs, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Hurdalık Kavşağı yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel