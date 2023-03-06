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Kırıkkale'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Kırıkkale'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de 3'ü çocuk 4 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de 3'ü çocuk 4 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sanayi Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 4 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

B.U. (36), G.G. (14), N.U. (9) ile E.G. (8), sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 4 kişinin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

112 Acil Çağrı Kırıkkale Güncel Haberler

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