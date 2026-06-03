Haberler

Bahşılı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için kapanış programı düzenlendi

Bahşılı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için kapanış programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen kapanış programında çocuklar şiir okudu, gösteriler sundu ve başarı belgeleri aldı. Kaymakam Fidan Bozkır, çocukların dini ve ahlaki değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaptı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için kapanış programı gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, İlçe Müftüsü Abdülkadir Başkal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger, eğitim gören çocuklar ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar şiir okudu ve çeşitli gösteriler sundu. Daha sonra öğrencilere, başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Bozkır, burada yaptığı konuşmada, çocukların dini ve ahlaki değerlerle donanmış şekilde yetişmelerinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Çocukların başarılarının devamını dileyen Bozkır, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Türkiye'nin köklü üniversitesinde milyonlarca liralık vurgun
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde

Keyifler yerinde! Çifte kumrular tatilde

Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı

İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto