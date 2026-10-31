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Kırıkkale'de kömürlük çatısına devrilen otomobilde yaralanan kimse olmadı

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Kırıkkale'de kömürlük çatısına devrilen otomobilde yaralanan kimse olmadı
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Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi Ahılı Yolu'nda kontrolden çıkan otomobil, 2 katlı bir evin kömürlüğünün çatısına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü ve beraberindeki kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı; kömürlükte ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil bir evin kömürlüğünün çatısına devrildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 43 ADR 316 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Ahılı Yolu'nda kontrolden çıkarak 2 katlı evin kömürlüğünün çatısına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralanan kimsenin olmadığı kaza nedeniyle kömürlükte ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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