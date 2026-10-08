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Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan minibüs sürücüsüne 28 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan minibüs sürücüsüne 28 bin lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı. Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs sürücüsü uygulama noktasından kaçmaya çalıştı; ehliyeti yetersiz bulunan sürücüye 28 bin lira ceza kesildi.

KIRIKKALE'de kırmızı ışık ihlali yapan minibüs, trafik denetiminden kaçtı. Ekipler tarafından yakalanan ve ehliyeti yetersiz olduğu belirlenen sürücüye, 28 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı. Kırmızı ışık ihlali yapan bir minibüs sürücüsü uygulama noktasına yaklaşırken yön değiştirip, ara sokaklara girerek denetimden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne 28 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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