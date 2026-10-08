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Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan dolmuş sürücüsüne 28 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de kırmızı ışıkta geçtikten sonra trafik uygulamasından kaçan dolmuş sürücüsü, dronla havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı. Sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilirken kendisine 28 bin lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de kırmızı ışıkta geçtikten sonra trafik uygulamasından kaçan sürücü, dronla havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Dolmuş sürücüsü kırmızı ışıkta geçtikten sonra uygulamayı fark ederek ara sokaklardan kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince dronla havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucu durdurulan sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 28 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
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