Kırıkkale'de seyir halindeki TIR'da çıkan yangın söndürüldü

KIRIKKALE'de kereste malzemesi yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yabancı uyruklu S.K idaresindeki AK 3924-2 çekici ve A3261B-2 dorse yabancı plakalı kereste yüklü tırın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına park ederek araçtan indi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı