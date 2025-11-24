Haberler

Kırıkkale'de Kardeş Kavgası: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü

Güncelleme:
Kırıkkale'de kardeşi tarafından bıçaklanan Ali S. hastanede hayatını kaybetti. Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde tartışma sonucu gerçekleşti.

Kırıkkale'de tartıştığı kardeşinin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali S. (47) ile kardeşi Y.S. (26) arasında Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.S, ağabeyi Ali S'yi göğüs ve bilek kısmından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağabey Ali S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
500
