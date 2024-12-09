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Kırıkkale'de Jandarma Operasyonlarında 9 Şüpheli Tutuklandı

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Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda asayiş suçları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 9 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-8 Aralık'ta asayiş suçları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda asayiş suçlarıyla mücadele operasyonlarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 tüfek ve 18 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapılan çalışmalarda, 23 bin 887 kişi ve 4 bin 980 araç sorgulandı.

Aranan 52 kişinin yakalandığı denetimlerde, 8 şüpheli tutuklandı.

Narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 10 operasyonda ise 5 bin 894 sentetik hap, 20 gram uyuşturucu madde ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 13 zanlıdan 1'i tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 zanlı ise işlemlerinin ardından salıverilirken, 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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