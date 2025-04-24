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Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Boğulmakta Olan Kedi Yavrusunu Kurtaramadı

Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Boğulmakta Olan Kedi Yavrusunu Kurtaramadı
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Kırıkkale'de sağanak yağış sonrası su baskınlarına müdahale eden itfaiye ekipleri, anne kedinin yavrusunu boğulmaktan kurtaramadı. İtfaiye erinin müdahaleleri cep telefonuyla kaydedildi.

Kırıkkale'de sağanağın ardından annesinin getirdiği kedi yavrusu, itfaiye erinin çabasına rağmen boğulmaktan kurtarılamadı.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Osmangazi Mahallesi'ndeki su baskınlarına müdahale etmek üzere bölgeye gitti.

Anne kedi, yavrusunu ağzında taşıyarak sahada çalışan ekiplerin yanına geldi.

İtfaiye erinin kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı kedi yavrusu, müdahaleye rağmen boğulmaktan kurtarılamadı.

İtfaiyenin kediye müdahalede bulunması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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