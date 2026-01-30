Haberler

Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da yer aldığı 11 sanığın 'icbar yoluyla irtikap' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşma, savunmaların alınmasının ardından ertelendi.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sungur, C.Y, O.U, U.B, S.A. ile tutuksuz sanıklar Y.N.Y, M.S, D.A, Z.Ç. ve E.Y. ve avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Ö.B. ile müşteki C.S. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Dün Sungur, Y.N.Y, O.U, U.B. ve Ö.B.'nin dünkü savunmalarının ardından bugün de diğer sanıklar ile tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti avukatların savunmalarını almak üzere duruşmayı pazartesi saat 13.30'a erteledi.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te Başkan Ahmet Sungur ile C.Y, O.U, S.A, U.B, Y.N.Y, D.A, E.Y, M.S, Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı.

Sungur ile C.Y, O.U, S.A. ve U.B. tutuklanmış, diğer zanlılar ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Sungur, O.U. Y.N.Y. C.Y. S.A. M.S. D.A. Ö.B. ve U.B. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
