Kırıkkale'de 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başarıyla Devam Ediyor

Kırıkkale'de 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başarıyla Devam Ediyor
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya ile 1267 kişiye boy ve kilo ölçümü yapılarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılıyor. Ayrıca sigara bırakma desteği de sağlanıyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında 1267 kişiye ulaşıldı.

Kampanya kapsamında Karakeçili Toplum Sağlığı Merkezince okullarda, camilerde parklarda, halk pazarında, tüm resmi kurumlarda ve ilçeye bağlı Akkoşan ile Sulubük köylerinde 1267 kişinin boy ve kilo ölçümü yapılarak, vatandaşlara bilgi verildi.

Karakeçili Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr Feridun Karagöz, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla vatandaşların boy ve kilo ölçümlerinin yapıldığını sigaranın zararları hakkında bilgiler verildiğini belirtti.

Kilo sorunu olanların Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Beslenme Birimine yönlendirildiğini dile getiren Karagöz, "Sigarayı bırakmak isteyenlere nikotin bağımlılığı testi yapılarak sigara bırakma polikliniğine yönlendirilmiştir. Halkın ilgi gösterdiği faaliyetlerimiz devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel
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