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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalandı. Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırıkkale'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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