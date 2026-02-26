Haberler

Kırıkkale'de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce her gün 600 kişi iftar veriliyor

Kırıkkale'de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce her gün 600 kişi iftar veriliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kırıkkale'de ramazan boyunca her gün 600 kişiye iftar veriyor. İftar programında ihtiyaç sahipleri bir araya gelirken, çocuklara hediyeler de dağıtılıyor.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kırıkkale'de her gün 600 kişiye iftar veriliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla Türkiye'nin 25 bölgesinde faaliyet gösteren bölge müdürlükleri aracılığıyla, ramazan ayı boyunca birçok noktada ücretsiz iftar programı düzenliyor.

Bu kapsamda ramazanın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Düzce ve Bolu'da ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri iftar sofrasında buluşturuluyor.

Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında, 10 personelle hizmet veriliyor.

Öğretmenevinde her gün 600 kişi iftar yaparken, menüde 3 çeşit yemek, tatlı ve içecek yer alıyor.

Öte yandan, Ankara Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve Kırıkkale Öğretmenevi Müdürü Yaver Yalçın'ın katılımıyla iftar programında bulunan çocuklara çeşitli hediyeler ve boyama kitapları verildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek

İnternette bunu arayan çocuklar dikkat! Anne-babanıza haber verilecek
Paşinyan ve Tusk'tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar

Videodaki iki isim de başbakan! Fenomenliğe soyundular