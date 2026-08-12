Kırıkkale'de 12 Yıl Ceza ile Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında iki ayrı suçtan 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.

Hükümlünün, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA