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Kırıkkale'de Çocuklara Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği

Kırıkkale'de Çocuklara Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği
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Kırıkkale Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi Şehit Emrah Pekdoğan Parkı'nda çocukları ekranlardan uzak tutmak amacıyla 'Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği' düzenledi. İp atlama, seksek, yakan top ve halat çekme gibi oyunlarla eğlenen çocuklara Belediye Başkanı Ahmet Önal da eşlik ederek mutluluklarına ortak oldu.

Kırıkkale Belediyesi, çocuklara yönelik "Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi Şehit Emrah Pekdoğan Parkı'nda çocukları keyifli sokak oyunlarıyla ekranlardan uzak tutmak amacıyla şenlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklar, ip atlama, seksek, yakan top ve halat çekme oyunları oynayarak eğlendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Önal, çocukların oyunlarına katılarak, onların mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: AA
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