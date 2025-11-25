Kırıkkale'de Gazze yararına kermes düzenlendi

Kırıkkale'de öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle Gazze için kermes düzenlendi.

Şehit Alparslan Yazıcı İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kermese, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, Şube Müdürü Ömer Özdemir, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yasin Pekuz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı yiyecekler kermeste satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Okul Müdürü Gülderen Aydoğan, okulun öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincinin önemini bir kez daha yaşatarak duyarlılık örneği gösterdiğini belirtti.