Kırıkkale'de Gazze Saldırılarına Tepki İmza Kampanyası Başlatıldı

Kırıkkale'de çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak imza kampanyası düzenlendi. Etkinlikte İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Filistinlilerin yaşamını yitirdiği olaylara dair fotoğraflar sergilendi.

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Siyonist işgal rejimine destek sağlayan markaların sergilendiği etkinlikte, saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Başlatılan imza kampanyasına katılımcılar ilgi gösterdi.

Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşma yaptığı programda, dua edildi.

Etkinliğe, bazı siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
