Kırıkkale'de 15 Yıl Ceza ile Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M. (52) yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA