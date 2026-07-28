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Kırıkkale'de FETÖ Firarisi Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ Firarisi Yakalandı
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Kırıkkale'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.K., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleşti.

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.K'yi (37) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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