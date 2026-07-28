Kırıkkale'de FETÖ Firarisi Yakalandı
Kırıkkale'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.K., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleşti.
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.K'yi (37) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA