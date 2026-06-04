Kırıkkale'de FETÖ firarisi ihraç yüzbaşı yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ/PYD üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ihraç yüzbaşı K.A., emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
KIRIKKALE'de FETÖ/PYD üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ihraç yüzbaşı K.A. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PYD faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı K.A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı