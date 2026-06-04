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Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Kırıkkale'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski yüzbaşı K.A., emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski yüzbaşı K.A, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik
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