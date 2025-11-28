Haberler

Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

Güncelleme:
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada hava kazanında kaynak yaparken sacın altında kalan 2 işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada 2 işçi hava kazanının içinde kaynak yaparken sac levhanın altında kalarak öldü.
  • Ölen işçiler Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58) olarak belirlendi.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cenazeler Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada, hava kazanının içinde kaynak yaptıkları sırada sacın altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi. Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak yapmak için hava kazanının içine girdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 2 işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA-DHA

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımjhh:

Asıl soru şu bu yaşta bu insanlar neden bu ağır işlerde çalışıyor????? cevap: geçinemiyor emekli olsalar bile aldıkları para ev kirasının yarısı bile etmiyor. bi tarafta çalan çırpanlar bi tarafta ekmek bulamayanlar

Haber YorumlarıYalçın Orkun:

Bay NelsonFY platformu ve stratejisiyle çalışmak, verdiğim en iyi finansal karardı! Yatırımım birkaç hafta içinde 315.000 doların üzerine çıktı. Ciddi bir yatırımcıysanız, Telegram'da @Nildatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
