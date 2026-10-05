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Kırıkkale'de dronlu uygulamadan kaçan sürücüye 11 bin 629 lira ceza uygulandı

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Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından minibüsle kaçan sürücü, havadan takip ve yönlendirme sonucu yakalandı. Sürücünün belgesinin yetersiz olduğu tespit edildi ve kendisine 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama levhasını fark eden sürücü, minibüsüyle yolunu değiştirerek kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin dron ile havadan yapılan takip ve yönlendirmesi sonucu yakalanan sürücünün, sürücü belgesinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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