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Kırıkkale'de dronlu denetimde kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı, 80 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasında otomobilini durdurup yaya kaçan sürücü, havadan takiple yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi; sürücü ve araç sahibine 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasında aracını durdurup yürüyerek kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama levhasını fark eden sürücü, otomobilini durdurduktan sonra aracından inip yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada otomobilde bulunan yolcu ise sürücü koltuğuna geçti.

Polis ekiplerinin dron ile havadan yapılan takip ve yönlendirmesi sonucu yakalanan sürücünün, ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Sürücü ile araç sahibine 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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