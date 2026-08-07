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Kırıkkale'de 'Mahallemde Huzur Var' Etkinliği

Kırıkkale'de 'Mahallemde Huzur Var' Etkinliği
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Kırıkkale Gençlik Merkezi, Yuva Mahallesi'nde çocuklara birlik ve paylaşmayı aşılamak için 'Mahallemde Huzur Var' etkinliği düzenledi. Konser, yüz boyama ve bilek güreşi gibi aktivitelerle çocuklar ve aileler keyifli vakit geçirdi.

Kırıkkale Gençlik Merkezi tarafından çocuklara yönelik "mahallemde huzur var" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi tarafından Yuva Mahallesi'nde çocuklar için birlik, beraberlik ve paylaşmayı aşılamak amacıyla "mahallemde huzur var" etkinliği yapıldı.

Çocuklar ve ailelerin bir araya geldiği programda, konser, yüz boyama ve bilek güreşi gibi etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: AA
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