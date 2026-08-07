Kırıkkale'de 'Mahallemde Huzur Var' Etkinliği

Kırıkkale Gençlik Merkezi tarafından çocuklara yönelik "mahallemde huzur var" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi tarafından Yuva Mahallesi'nde çocuklar için birlik, beraberlik ve paylaşmayı aşılamak amacıyla "mahallemde huzur var" etkinliği yapıldı.

Çocuklar ve ailelerin bir araya geldiği programda, konser, yüz boyama ve bilek güreşi gibi etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: AA